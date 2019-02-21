ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a S-400 alımınından vazgeçilmesi amacıyla 'gizli' bir telefon edildiği iddia edildi. İddialara göre, Erdoğan, telefonda ABD'nin teklifinden etkilenmedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’nin, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alımından vazgeçmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ‘gizli’ bir telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi. Londra merkezli Middle East Eye sitesinin haberine göre Erdoğan, tekliften fazla etkilenmedi.



Adı açıklanmayan iki Türk yetkiliye dayandırılan habere göre geçen hafta yapılan görüşmede Pence, Erdoğan’dan Moskova ile varılan anlaşmayı iptal etmelerini istedi. Pence, ABD Başkanı Donald Trump’un ‘selamını’ da iletti. Türkiye’nin alternatif olarak Patriot sistemlerine yönelmesini isteyen Pence, anlaşmanın hâlâ masada olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak Erdoğan’ın ‘Moskova ile varılan anlaşmanın geri dönülemez bir noktada olduğunu’ söylediği aktarıldı.



Ayrıca habere göre Erdoğan, Patriot’ların şu üç özellik nedeniyle Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamadığını iletti:



"Zamanında teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferi."



Mike Pence’nin bunun üzerine teslimatın hızlandırılabileceğini ancak diğer konularda teminat veremeyeceğini söylediği aktarıldı. Türkiye ya da Beyaz Saray telefon konuşmasıyla ilgili kamuoyuna bir bilgi vermedi, habere dair yorum

da gelmedi.



YAPTIRIMLAR MASADA



Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemleri satın alması başta ABD olmak üzere birçok NATO üyesinin itirazlarına neden olmuştu. Söz konusu ülkeler S-400’lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını ve güvenlik riskleri yaratabileceğini savunuyorlar. ABD ise Türkiye’den S-400’ler ile Patriot’lar arasında bir tercih yapmasını talep ediyor. S-400’lerin alımı nedeniyle bir dizi yaptırım uygulanması da gündemde.



ABD Kongresi tarafından 2017’de onaylanan Amerika’nın Düşmanlarına Dönük Yaptırımlar Yasası (CAATSA) gereği, Rusya askeri endüstrisi ile yürütülen anlaşmalar nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar uygulanmasının önü açık. Her ne kadar Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma bu yasadan önce imzalanmış olsa da, ABD’li diplomatlar yaptırım uygulamanın mümkün olduğunu savunuyor.



ulusal.com.tr