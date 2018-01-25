ABD Başkanı Donald Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, Davos'ta Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirdi. Trump'ın danışmanı, "Herhangi bir yanlış anlaşılma ve hesaplamanın ağır sonuçları olabilir" diye konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Milli Güvenlik Danışmanı Thomas Bossert, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Zeytin Dalı Harekâtı'nı değerlendirdi. Türkiye'nin YPG'li teröristlerle çatışmamasını isteyen Bossert, Ankara'nın Afrin'den çekilerek çatışmadan uzak kalmasını tercih edeceklerini söyledi



Milliyet gazetesinin haberine göre, ABD'nin askeri danışmanlarının bölgede olduğunu belirten Trump'ın danışmanı, "Herhangi bir yanlış anlaşılma ve hesaplamanın ağır sonuçları olabilir" dedi.



'GÜVENLİ HAT' BİLMECESİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan gelen yeni öneriyi dün açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun verdiği bilgiye göre; Washington yönetimi, Ankara'ya Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometrelik güvenli bir hat önerdi.



Çavuşoğlu daha sonra da PKK/PYD/YPG'li teröristlere terör örgütü IŞİD ile mücadele gerekçesiyle silah veren ABD'yle güven ilişkisi yeniden kurulana kadar, bu konuların tartışılmasının doğru olmayacağını vurguladı.



Dünya kamuoyunun merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Zeytin Dalı harekâtına ilişkin görüşme dün akşam gerçekleşmişti.



ulusal.com.tr