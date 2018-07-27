Amerikalı yetkililerin yaptırım tehditlerinin ardından ilk hamle geldi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye kredi kısıtlamasını içeren yasa tasarısını kabul etti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye’nin uluslararası mali kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan yasa tasarısını kabul etti.26 Temmuzda Komiteden geçerek Senato'ya sunulan tasarı, Türkiye'de OHAL kapsamındaki tutuklamaları gerekçe göstererek uluslararası finans kuruluşlarına insani amaçlar dışında Türkiye’ye kredi sağlanmasına karşı çıkması talimatı veriyor.Tasarı ile Türkiye’den, aralarında rahip Andrew Brunson’ın da bulunduğu Amerikan vatandaşlarının ve Amerikan diplomatik temsilciliklerinin yerel çalışanlarının “adil olmayan şekilde” tutuklu kalmalarına son vermesi isteniyor. Tasarı, bu kişiler serbest kalana kadar, uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye’ye kredi vermesine kısıtlamalar getiriyor.Komite Başkanı Senatör Bob Corker tasarıya ilişkin “Brunson dahil bütün Amerika vatandaşlarına ve temsilcilik çalışanlarına yönelik keyfi tutuklamaların son bulduğunu görene kadar Türk hükümetine baskı uygulamaya devam edeceğiz” dedi.Tasarıda yer alan bir madde oldukça dikkat çekici. Buna göre; Türkiye’nin Rusya ve İran ile enerji alanında yaptığı işbirliğini azaltması durumunda yaptırımlardan muaf tutulabileceği belirtiliyor.Komiteden geçen tasarı bundan sonra Senato Genel Kurulu’nda görüşülecek. Tasarının yasalaşması için Genel Kurul'dan sonra Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi ve son olarak Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.