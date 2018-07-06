Muharrem İnce'nin 2017 yılında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın partisinin yan kuruluşu Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nden brifing aldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili bilgiyi gazeteci Ahmet Takan köşesinde ayrıntılarıyla anlattı.

Türkiye'deki seçimlere kim ya da kimler müdahil oluyor? Siyasetçiler nasıl yönlendiriliyor?



Ahmet Takan, Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım'a sorduğu bu sorunun karşılığında aldığı cevabı köşesinde ayrıntılarıyla anlattı.



Yalım, Takan'a Amerikan Başkanı Donald Trump'ın partisinin yan kuruluşu Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün Türkiye genelinde yaptığı anketi aktarıdı.



"Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü, 2017 yılı başında Türkiye genelinde yaptığı ankette ilginç sonuçlara ulaşılmış. Türk toplumunun liderlere olan güven sıralamasına göre Tayyip Erdoğan %45, Muharrem İnce %27, Meral Akşener %25 oy almış. Ankette Türk toplumunun AKP'nin dış politikasından rahatsız olduğu sonucu da çıkmış. Türk Milleti'nin rahatsız olduğu dış politika başlıkları arasında birinci sırada Ege'de işgal edilen 18 Ada ve 1 Kayalık, ikinci sırada Suriye politikası, üçüncü sırada Irak politikasının olduğu tespit edilmiş."



Sonrasında Yalım o kritik bilgiyi veriyor. Enstitü'nün 9 Şubat 2017 tarihinde anket sonuçlarıyla ilgili Muharrem İnce'ye uzun bir brifng verdiği ortaya çıkıyor.

"9 Şubat 2017'de Muharrem İnce'ye brifing verdiler. Brifingte, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün 2017 yılı başında Türkiye genelinde yaptığı anket sonuçları hakkında İnce'ye ve beraberinde bulunan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a bilgi verildi. Aynı gün İnce'ye brifing vermek üzere randevu aldığımdan, İnce'nin daveti üzerine brifingin son bölümüne ben de katıldım. Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü'nün brifingi bittikten sonra Muharrem İnce'ye Ege'de işgal edilen adalar ve Kıbrıs'taki gelişmeler konusunda en ince ayrıntısına kadar iki saat süreyle brifing verdim. "



Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Muharrem İnce'nin, ısrarla ve inatla işgal edilen adalar konusunu gündeme getirmediğini, Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığını altın tepsi içinde sunduğunu ifade etti.





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