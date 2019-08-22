ABD Dışişleri Sözcüsü görevden alınan HDP'lilere sahip çıktı. Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mogan Ortagus, seçilmiş kişilerin görevden alınmalarının endişe verici olduğunu söyledi.

ABD, kayyum atamaları hakkında açıklama yaptı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" dedi.



ABD'li sözcü Ortagus'a Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanması soruldu.



Ortagus, "Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz" dedi.



ABD'li sözcü "Türkiye'nin, Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr