Amerika, Suriye'den çekilme kararının ardından, Türkiye ile diplomatik temaslarını hızlandırdı. Amerika'dan üst düzey bir heyet Suriye konusunu görüşmek üzere önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Heyette Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford bulunuyor.

Washington-Ankara hattında diplomasi trafiği yoğun. Suriye'den çekilme kararı Türkiye ve Amerika arasındaki heyetler arası görüşmeleri hızlandırdı.



FETÖ konusunda görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Amerikan heyetinin ardından, ikinci heyet de yolda.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton "Suriye'de koordinasyon" için Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Amerikan heyeti salı günü Türkiye'de olacak.



Türkiye ziyaretinde Bolton'a eşlik edecek heyet de dikkat çekici. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford Ankara'da Bolton ile birlikte olacak.



Görüşmelerde ana gündem başlığı "Amerikan güçlerinin Suriye'den çekilmesi." Bunun yanında IŞİD'in bölgede yeniden ortaya çıkmaması, İran'ın bölgedeki faaliyetleri de değerlendirilecek.



Amerikalı heyet Türkiye'nin yanı sıra İsrail'e de aynı kapsamda bir ziyarette bulunacak.







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