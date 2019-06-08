Amerika, Türkiye'yi bu kez mektupla tehdit etti. Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi. Shanahan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde çözüm bulunması talebinde bulundu. Çözüm olmaması durumunda atılacak adımları sıralayan Amerikalı Bakan Vekili, tehditler savurdu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve S-400 kararlığını kıramayan Amerika, tehditleri işe yaramayınca mektup hamlesi yaptı. Tehdit dolu mektupta çözüm bulunamaması durumunda atılacak adımlar sıralandı.



SHANAHAN: SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖRÜŞMELER ÖNEMLİ



Amerikan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusü Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi. Shanahan mektubunda, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde çözüm bulunması ve görüşmelere devam edilmesi talebinde bulundu.



Shanahan, S-400'den vazgeçilmemesi durumunda atılacak adımları Akar'a iletti.



"F-35 EĞİTİMİ GÖREN 42 TÜRK PİLOT TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK"



Mektupta, Eglin Hava Üssünde F-35 eğitimleri devam eden 42 Türk Hava Kuvvetleri personelinin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade edildi. F-35 eğitimi için kasım ayına kadar Amerika'ya gitmesi beklenen 34 Hava Kuvvetleri personelinin de seyahatlerinin iptal edileceği mektupta bildirildi. Ayrıca, 12 Haziran'da F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmemesinin değerlendirildiği vurgulandı. Türk şirketlerine parça üretimi konusunda sipariş verilmeyeceği kaydedildi. Mektupta, Türk şirketlerinin mevcut işlerinin alternatif kaynaklara yönlendirileceği ifade edildi.



"PARÇA ÜRETİMİ KONUSUNDA TÜRK ŞİRKETLERİNE SİPARİŞ VERİLMEYECEK"



Pentagon yetkilileri ilk kez Amerikan Foreign Policy Dergisi tarafından haberleştirilen mektubu teyit etti. Ancak konuyla ilgili bir brifing yapılacağı gerekçesiyle mektubun içeriğine dair yorum yapmaktan kaçındı.



Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması kararına tepki gösteren Amerika, en son S-400'lerin alınması halinde Türkiye'ye F-35'lerin verilmeyeceği tehdidini savurmuştu. Türkiye, 2002'de üretim ortağı olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağıdan 100 adet almayı planlıyor. Şu ana kadar 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmişti. Ayrıca bu uçakların uçuş eğitimleri Amerika'da devam ediyor.



ulusal.com.tr