Amerika, tutuklanan başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz'un el konulan cep telefonunu istedi. Türkiye'ye nota veren Amerika, telefonun ve SIM kartın içindeki verilerin de Viyana Sözleşmesi gereği dokunulmazlık kapsamı içinde olduğunu ifade etti

Amerika'nın başkonsolosluk görevlisi Metin Topuz'un tutuklanmasından sonra Türkiye'ye nota verdiği ve Topuz'un el konulan cep telefonunun iadesini istediği ortaya çıktı.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Amerika ile Türkiye arasında vize krizine neden olan süreç, Metin Topuz'un tutuklanmasıyla başladı.



Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli bir yazıyla Amerika'nın Türkiye’ye ‘cep telefonu’ için nota verdiği ortaya çıktı.



Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar imzası taşıyan yazıya göre, Amerika'nın verdiği notada Metin Topuz’un kullandığı cep telefonunun Amerika devletine ait olduğu belirtildi.



Yazıda, Topuz’un tutuklanmasının ardından savcılık kararı ile el konulan cep telefonunun en kısa sürede iadesinin istendiği ifade edildi.



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