ABD Dışişleri Bakanlığı, Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi. Savunma sistemi 3.5 milyar dolar değerinde... Konuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi. "Patriot onayının Türkiye'ye S-400 satışını engellemeyeceği" vurgulandı.

ABD, Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışı için onay verdi. ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, onayla ilgili açıklama yaptı.



3,5 milyar dolar değerindeki Patriot füzesinin satışıyla iligli kongre bilgilendirildi. Söz konusu savunma sistemine radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi, 10 anten direk grupları, 20 M903 fırlatma istasyonu, 5 elektrik santralinin yanı sıra, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanları da dahil.



Açıklamada ayrıca "Hava ve füze tehditleri ile başka saldırıları caydırma kabiliyetine sahip güvenli bir Türkiye, NATO ve Avrupa kıtasında barış ve istikrarı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Konu ile ilgili Rusya'dan da bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı’nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "ABD’nin Türkiye’ye olası Patriot satışının S-400 satışını etkilemeyeceği" belirtti.



Peskov ayrıca, Türkiye'nin Rusya füze sisteminin sırlarını açığa çıkarmayacağını, bu konuda Türk partnerlerine güvendiğini vurguladı.



ulusal.com.tr