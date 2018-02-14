Türk Ordusu Afrin'de teröristleri vurdukça, Amerika'dan peş peşe itirazlar yükseliyor. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coat konuyla ilgili konuştu. Harekatın Amerikan askerlerinin güvenliğini riske attığını söyledi. ABD'nin eski Ankara Büyükelçilerinden Eric Edelman da Türkiye'ye karşı sert bir tutum alınması çağrısı yaptı

Sınırlarımızdaki terör koridoruna karşı başarıyla devam eden Zeytin Dalı Harekatı, Amerika'yı telaşlandırdı.



Amerikalı yetkililerin harekatla ilgili yaptığı açıklamalar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgede yarattığı etkinin adeta bir kanıtı.



ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coats harekata yönelik açıklamasında, Türkiye’nin bölgedeki ABD askerlerinin güvenliğini riske attığını savundu.



Coats, bölgede Türkiye'nin önemli bir müttefiki olan İran'ı da hedef aldı. İran'ı "terörü destekleyen temel devlet" olarak tanımladı.



Suriye lideri Beşar Esad'la ilgili de konuştu Amerikalı yetkili. "Suriye muhalefetinin artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek güçte olmadığını" söyledi.



Bir kaygılı yorum da ABD'nin eski Ankara Büyükelçilerinden Eric Edelman'dan geldi. Edelman, Politico dergisinde kaleme aldığı makalede Beyaz Saray yönetiminin Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır alması gerektiğini söyledi, "Asıl risk Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok kez tekrarladığı vaadini gerçekleştirip, daha doğuya Kürtlerin kontrolündeki, ABD'nin devriye gezdiği Menbiç'e doğru bastırırsa gelecek. Bir çatışmayı önlemenin tek yolu, ABD'li siyasetçilerin şimdi, işler daha da kötüleşmeden Türkiye'ye karşı net ve sert bir tutum takınması" ifadelerini kullandı.



Eski Büyükelçiden de tehdit niteliğinde açıklamalar geldi. Edelman Menbiç'e girmenin Türkiye için ağır sonuçları olacağını iddia ederek, "Ankara'ya Menbiç'e saldırmanın çok ağır sonuçları olacağı ve Wahington'ın gerekeni yapmaya hazır olduğu anlatılmalı." açıklaması yaptı.



Edelman, ABD'nin terör örgütleriyle olan ortaklığını da itiraf etti. Türki'yenin Rusya'dan aldığı S-400'lerle "ABD'nin Suriye'deki ortaklarına saldırdığı"nı vurguladı.



Suriye'deki terör mevzilerini "ABD mevzileri" olarak tanımlayan eski büyükelçi, Türkiye'ye ambargo uygulanması gerektiğini de söyledi, "Washington Türkiye'nin ABD askerlerinin bulunduğu mevzilere saldırmasının ortaya çıkartacağı sonuçları net bir şekilde ifade etmeli. Bu, son bir kaç yıldır Rusya-Türkiye ilişkilerini karakterize eden sert ve karşılıklı bir yaklaşımla yapılmalı. En azından Türk savunma sanayi, mali sektör ve yolsuzluklara bulaşmış yetkililerini hedefleyen ambargolar konulmalı." diye konuştu.



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