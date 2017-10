Ulusal Kanal'da yayınlanan Keskin Bakış programında ABD tarafından PKK'lı teröristlere sözde rütbelerine göre 200 ile 400 dolar arasında maaş verildiği açıklandı

Ulusal Kanal'da gazeteciler Mehmet Kıvanç ve Mustafa Kaya'nın beraber hazırlayıp sunduğu Keskin Bakış programında bu hafta Suriye'deki son durum ele alındı.



Programda ABD tarafından Suriye'nin kuzeyindeki PKK'lı teröristilere verilen maaşın sözde rütbelere göre 200 ile 400 dolar arasında değiştiği açıklandı.



Gazeteci Kaya, şunları söyledi:



600 ile 700 lira arasında bir para her ay PKK'lılara veriliyor. Suriye'deki PKK'lılara verilen maaş, toplam 21 milyon 600 bin dolar. Bu, çok büyük bir ekonomi. 104 milyon 495 bin 650 dolar, verdikleri silah ve mühimmatın değeri. PKK'lıların her birine 200 ile 400 dolar arasında para veriyorsunuz. ABD, Suriye'nin kuzeyinde bir lejyonerler ordusu oluşturmuş durumda. Maaşını doğrudan veriyor. Peki, yarın bir gün ABD bölgeyi, Suriye'nin kuzeyini terk eder mi? Etmez, savaşır. Çünkü, ABD bölgede diğer üslerden örülü bir ağ kurmuş durumda. Helikopterler, kargo taşıma uçakları, ona uygun pistler... Ve bir adım daha ileriye gideceğim. Daha ötesi, ABD Suriye'deki PKK'lılara özel bir eğitim veriyor. Yine, Amerikan raporlarından anlıyoruz. Verdikleri eğitim, insansız hava aracı (İHA). Ama bunlar küçük İHA'lar. Ama içlerinde patlayıcı taşıyorlar. Hep gösteriyorlar. IŞİD yapıyor diye. IŞİD İHA'ları getiriyor. Patlayıcıları bırakıyor, bombalıyor diyor. Şu an ABD binlerce böyle İHA'ları PKK'lıların eline teslim etmiş durumda.



