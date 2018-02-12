"Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekâtı tüm dikkatleri dağıttı. Terör örgütü PKK/PYD unsurları Afrin'e kaydı."
Bu itiraf Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis'ten geldi.
Mattis, bölgesel gelişmelerle ilgili Avrupa seyahati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
IŞİD'e karşı mücadelenin devam ettiğini söyledi Mattis, PKK-PYD'li teröristlerin Afrin'deki operasyonlar sebebiyle "dikkatinin dağıldığını" ve "Afrin'e kaydığını" belirterek, "Şu anda Afrin'de devam etmekte olan dikkati dağıtan bir durum var. Bu durum SDG içerisinde yüzdesi net olmamakla birlikte yüzde 50 veya daha azı ya da çoğunun dikkatini dağıtıyor. Bazı birlikler oraya kaydı" dedi.
Pentagon daha önce bazı teröristlerin bölgeye kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin gittiği belirtmemişti.
Öte yandan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin hafta içinde Mattis'le Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.
ulusal.com.tr
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