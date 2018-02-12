Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki operasyonları, terör örgütü PKK/PYD'yi zor durumda bıraktı. Amerikan Savunma Bakanı Mattis, Suriye'deki kara gücüyle ilgili açıklama yaptı, teröristlerin bir bölümünün Afrin'e kaydığını söyledi

Bu itiraf Amerikan Savunma Bakanı Jim Mattis'ten geldi.Mattis, bölgesel gelişmelerle ilgili Avrupa seyahati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.IŞİD'e karşı mücadelenin devam ettiğini söyledi Mattis, PKK-PYD'li teröristlerin Afrin'deki operasyonlar sebebiyle "dikkatinin dağıldığını" ve "Afrin'e kaydığını" belirterek,dedi.Pentagon daha önce bazı teröristlerin bölgeye kuvvet kaydırdığını dile getirmiş, ancak resmi bir ağızdan Afrin'e birliklerin gittiği belirtmemişti.Öte yandan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin hafta içinde Mattis'le Brüksel'de görüşmesi bekleniyor.