ABD'den PKK'ya meskun mahal savaş eğitimi! Görüntüler internetten yayınlanıyor

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun resmi Twitter hesaplarında PKK'nın çatı örgütü SDG'yi meşrulaştırma çabaları devam ediyor.

Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türk askeriyle kara ve hava devriyesi atan ABD'li askerler bir yandan da SDG'lileri eğitiyor.

ABD Ordu hesaplarından Türk askeri fotoğrafları paylaşılıp "NATO Müttefikimiz Türkiye ve Ortağımız SDG ile" notu düşülüyor.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu ve Özel Harekât Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu resmi hesapları PKK/YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu SDG'li teröristleri eğittikleri vidyoları paylaşıyorlar.

Son olarak Özel Harekât Ortak Görev Gücü 3 Ağustos'taki eğitimlerden yeni görüntüler paylaştı.

Görüntülerde SDG'li teröristlere komando eğitimi kapsamında meskûn mahal savaş eğitimi veriliyor. ABD ve PKK'lıların eğittiği SDG'liler profesyonel teçhizatlarla ordulaştırılıyor.

Ağustostaki eğitim vidyolarının Türk ve ABD'li askerlerin birlikte devriye attıkları bir dönemde art arda yayınlanması teröristlere bir mesaj olarak yorumlanıyor.

ABD, teröristlere ortağımız diyerek ve Güvenlik Mekanizması'nda birlikte yer aldıklarını söyleyerek onları yalnız bırakmadığı mesajı veriyor.

ulusal.com.tr