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ABD'den PKK'ya yeni sevkiyat

Amerika Suriye'deki PKK/PYD'ye 200 tırlık sevkiyat yaptı. Tırların Deyrizor'a ulaştığı belirtildi.

ABD'den PKK'ya yeni sevkiyat

Amerika desteklediği bölücü terör örgütü PKK/PYD'ye yardımlarına devam ediyor.

Irak'tan, PKK/PYD'nin bulunduğu Suriye'nin Deyrizor bölgesine 200 tırlık sevkiyat yapıldı.

Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından yapılan sevkiyatla bölgeye  yapı malzemesi ve iş makineleri sokuldu.

Bölgedeki yerel kaynaklar, tırların  Ömer petrol sahasına ulaştığını, burayı merkez olarak kullanarak farklı noktalara dağıtım olacağını söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #suriye #pkk #pyd
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