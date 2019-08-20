Türkiye ile güvenli bölge görüşmeleri yürüten Amerika, PKK'ya bir kez daha silah sevkiyatı yaptı. Bölücü terör örgütüne 60 civarı tırla yakıt tankerleri, iş makineleri, jeneratörler ve dört çeker araçlar sevk edildi.

Amerika, Türkiye ile Güvenli bölge görüşmeleri yaparken PKK'ya silah göndermekten de geri kalmadı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD Irak-Suriye arasındaki Simelka Sınır Kapısından yaklaşık 60 tırı bölgeye soktu.



YPG/PKK işgalindeki bölgeye giren tırlar, Harap Işk'taki ABD üssüne gitti.



Tırlarda Hummer marka dört çeker araçlar, yakıt tankerleri, iş makineleri ve jeneratörler olduğu görüldü.



Kaynaklar, son bir ayda Harab Işk'a 450 civarı tırın girdiğini belirtiyor.



ABD, 10 Ağustos'ta da Suriye'nin örgüt işgalindeki iç bölgelerine yaklaşık 70 tırla askeri zırh, prefabrik yapı ve iş makineleri taşımıştı.





ulusal.com.tr