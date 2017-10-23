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ABD'den PKK/PYD'ye: Canlı bırakmayın! Onlar ölecek

Aylarca havadan bombalanıp yok edilen Rakka'da yeni saldırılar için zemin hazırlanıyor. Amerika'nın Suriye'deki temsilcisi Brett McGurk, kentte hala 300 IŞİD'li teröristin saklandığını söyledi. McGurk, kenti teslim ettiği PKK/PYD'ye "canlı bırakmayın" mesajı gönderdi. Rusya'dan ise Amerika'ya Rakka tepkisi geldi

ABD'den PKK/PYD'ye: Canlı bırakmayın! Onlar ölecek

Amerika, Rakka için yeniden harekete geçti. Washington'un Suriye'deki temsilcisi Brett McGurk'tan "canlı bırakmayın" talimatı geldi. Rusya ise Rakka'daki sivil katliamına tepki gösterdi.

Terörle mücadele bahanesiyle Amerika tarafından bombalanan ve terör örgütü PKK/PYD'ye teslim edilen Rakka'da yeni operasyonların zemini hazırlanıyor.

McGurk, IŞİD'li olduğunu iddia ettiği 300 yabancının stadyum ve hastane çevresinde saklandığını söyledi. "Eğer onlar Rakka'dalarsa Rakka'da ölecekler" ifadelerini kullandı.

Amerika'nın Rakka'yı teslim ettiği terör örgütü PKK/PYD'ye seslenen McGurk, "Canlı bırakmayın. Onlar Rakka'da ölecekler. Bizim görevimiz öldürmek." dedi.

Rusya'dan ise Rakka'nın bombalarla enkaza dönüştürmesine tepki açıklaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, koalisyonun hava saldırıları nedeniyle kentte binlerce sivilin öldüğünü belirtti.

Konaşenkov'nun açıklamasının ardından ise Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi'nden çarpıcı bir yorum yapıldı.

Amerika'nın Rakka'yı PKK'nın yeni merkezi yapmaya hazırlandığınına işaret eden Komitenin Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, batılı ülkelerin kent için milyonlarca dolar ve euro ayırdığına dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #pkk #pyd
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