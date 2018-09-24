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ABD'den Rusya'ya S-300 yanıtı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi "önemli ölçüde artıracağını" söyledi.

ABD'den Rusya'ya S-300 yanıtı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş füze savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını savundu.

Bolton, New York'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi "önemli ölçüde artıracağını" söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Moskova yönetiminin bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun BM Genel Kurulunda Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile bu konuyu görüşeceğini dile getirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Suriye'ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını dile getirmişti.

Etiketler; #abd #rusya
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