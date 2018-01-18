ABD Suriye sınırında terör örgütü YPG/PKK'dan olaşan "sınır ordusu" planından vazgeçti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 'Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok. ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama yapma borcu var.' dedi.

Pentagon, Suriye'de PYD/PKK'ya kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" olmadığını iddia etti. Pentagon, söz konusu gücün ve verilecek eğitimin IŞİD karşıtı kampanyanın amaçlarına uygun olduğunu savundu.



Amerika Savunma Bakanlığı sözcülerinden Eric Pahon, PYD/PKK ordusuyla ilgili açıklama yaptı.



Pahon yazılı açıklamasında "ABD, Suriye'de yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam ediyor." dedi.



Söz konusu gücün ve verilecek eğitimin IŞİD karşıtı kampanyanın amaçlarına uygun olduğunu savunan Pahon, "Bu yeni bir 'ordu' veya 'konvansiyonel sınır muhafız gücü' değildir." ifadelerini kullandı.



Pahon, eğitilen güçlerin istikrar çalışmalarını kolaylaştıracağını ve Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Cenevre Sürecine destek sağlayacak koşulları oluşturacağını iddia etti.



Türkiye'nin güvenlikle ilgili kaygılarının farkında olduklarına değinen Pahon "Türkiye'nin güvenlik endişeleri meşrudur. IŞİD'i yenmek üzere Suriye'deki çabalarımız konusunda Türkiye ile tamamen şeffaf olacağız ve terörle mücadele çabalarında NATO müttefikimizin yanında duracağız." değerlendirmesinde bulundu.



BİR AÇIKLAMA DAHA

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, "Suriye'de sınır birlikleri" planı hakkındaki haberlerle ilgili olarak, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." değerlendirmesini yaptığı bildirildi.



Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Tillerson, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Stanford Üniversitesinde verdiği konferansın ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Türkiye'ye açıklama borcumuz var"

"Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" haberleriyle ilgili konuşan Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kanada'nın Vancouver kentindeki Kuzey Kore toplantısında konuyu geniş bir şekilde konuştuklarını söyleyen Tillerson, ABD'nin Suriye'deki niyetinin "DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki yerel unsurlara eğitim vermek" olduğunu belirtti.

Tillerson, "Kuzeybatı Suriye'de ve Fırat Vadisi boyunca halen DEAŞ saldırılarının olduğunu görüyoruz, dolayısıyla bu sadece daha fazla eğitim verme ve DEAŞ'ın kaçış yollarını kapatma çabasıdır." değerlendirmesini yaptı.



"Türkiye'nin verdiği tepkiyi anlıyoruz"

Türkiye'nin verdiği tepkiye ilişkin de "Onların neden bu şekilde tepki verdiğini anlıyoruz." ifadesini kullanan Tillerson, bu konuda ABD Savunma Bakanı James Mattis ile aynı düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Stanford Üniversitesindeki konuşmasında da Tillerson, Türkiye'nin kaygılarını anladıklarını ve bu konuda beraber çalışmaya devam edecekleri mesajını vermişti.

Konuyla ilgili akşam saatlerinde yazılı bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PYD/PKK'ya kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.



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