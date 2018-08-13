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ABD'den son dakika açıklaması

İsmini açıklamayan yetkili, ABD Büyükelçiliği 'nin rahip Brunson hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadığını söyledi

ABD'den son dakika açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir yetkili, sosyal medyada ABD Büyükelçiliği tarafından yapıldığı iddia edilen "Brunson 15 Ağustos'ta serbest kalacak" açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, büyükelçilikte görevli bir yetkili, sosyal medyada çıkan iddiaları yalanladı. Sosyal medyada ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Brunson'ın 15 Ağustos'ta serbest kalacağına dair bir açıklamanın yer aldığını ve bunun gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İsmini açıklamayan yetkili, ABD Büyükelçiliği 'nin rahip Brunson hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadığını söyledi.

Etiketler; #abd #brunson #rahip brunson #açıklama
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