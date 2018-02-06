ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Amerika'nın Suriye stratejisine yönelik açıklamalar yaptı. ABD güçlerinin Afrin'de bulunmadığını söyleyen Pahon, "Türklerin Afrin’den Menbiç’e geçmeyeceğini umuyoruz. Menbiç’ten çekilme planımız yok." diye konuştu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye'ye Menbiç konusunda tehditkar açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Türkiye'nin Menbiç'e geçmeyeceğini umuyoruz." dedi.



Amerika'nın Suriye stratejisine yönelik Hürriyet gazetesine konuşan sözcü, ABD'nin Suriye PKK'sı olarak bilinen SDG güçleri ile çalışma gerekçelerini açıkladı. Pahon, ABD’nin SDG ile ilişkisinin IŞİD ile mücadele çerçevesinde olduğunu iddia etti. "SDG içinde IŞİD ile mücadele eden gruplarla çalışıyoruz. Bu mücadeleden çıkan ya da Afrin’e giden birimler Amerika tarafından desteklenen birimler değil" diye konuştu.



Eric Pahon, Menbiç'teki tek ABD ortaklığının Menbiç Askeri Konseyi ile olduğunu belirtti. Bu konseyin SDG ile aynı hizada olduğunu ifade etti.



ABD güçlerinin Afrin'de bulunmadığını söyleyen Pahon, "Menbiç'te bugüne kadarki kazanımlarımızı korumak kritik önemde" ifadelerini kullandı.



Türkiye’nin operasyonu Menbiç’i kapsayacak şekilde genişletme olasılığına da değindi Pahon.



“Türklerin Afrin’den Menbiç’e geçmeyeceğini umuyoruz. Bu konuda gerçekten kaygılıyız. Bunun IŞİD ile mücadeleyi raydan çıkarma potansiyeli var. " diye konuştu Pentagon sözcüsü.



"Türkiye’nin sınırlarındaki terör grupları konusundaki kaygılarının farkındayız" dedi Eric Pahon. ABD'nin Türkiye ile birlikte çalıştığını belirtti. Pahon "Zeytin Dalı operasyonu IŞİD'e karşı kazanımlarımızın bir kısmını kaybetmemize neden olacak bir potansiyel taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.



ulusal.com.tr