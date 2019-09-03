ABD’li General Nicholas Pont, terör örgütü PKK/PYD’nin düzenlediği programda "Uluslararası Koalisyon, sınır güvenliği konusunda Türkiye ile anlaşma yaptı. Demokratik Suriye Güçleri üzerinde Türkiye’nin hiçbir tehdidi olmayacaktır. Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik herhangi bir müdahalesi olmayacak, bu müdahaleleri kabul etmeyeceğiz." dedi. ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da Türkiye’yi oyaladıklarını açık açık ortaya koydu. Güvenli bölgeye ilişkin “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermekle IŞİD’e yönelik mücadeleyi sürdürmek arasında denge kurmaya çalışıyoruz” diyen Dunford, Türkiye ile ABD’nin Suriye sınırında ortak devriye faaliyetlerine başlaması için belirli bir tarih olup olmadığı sorusuna ise “Hayır” cevabını verdi

24 Ağustos’ta Haseke’de terör örgütü PKK/PYD’nin düzenlediği programda konuşan ABD’li General Nicholas Pont skandal ifadeler kullandı.



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, konuşmasına ölen teröristleri anarak başlayan Pont, teröristlere teşekkür etti.



Uluslararası Koalisyon’un desteğinin devam edeceğini ifade eden Pont, terör örgütü PKK/YPG’ye sürekli eğitim desteği vereceklerini söyledi.



Pont şunları dile getirdi:



"Uluslararası Koalisyon, sınır güvenliği konusunda Türkiye ile anlaşma yaptı. Demokratik Suriye Güçleri üzerinde Türkiye’nin hiçbir tehdidi olmayacaktır. Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik herhangi bir müdahalesi olmayacak, bu müdahaleleri kabul etmeyeceğiz."



DUNFORD'DAN DA AÇIKLAMA



Diğer bir açıklama da 28 Ağustos’ta ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’dan geldi. Türkiye güvenli bölge konusunda acil adımlar beklerken Dunford, Türkiye’yi oyaladıklarını açık açık ortaya koydu. Güvenli bölgeye ilişkin “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını gidermekle IŞİD’e yönelik mücadeleyi sürdürmek arasında denge kurmaya çalışıyoruz” diyen Dunford, Türkiye ile ABD’nin Suriye sınırında ortak devriye faaliyetlerine başlaması için belirli bir tarih olup olmadığı sorusuna ise “Hayır” cevabını verdi.



ulusal.com.tr