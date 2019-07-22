Dev kurumun başkanı hayatını kaybetti
Dev kurumun başkanı hayatını kaybetti
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
ABD'den dikkat çeken ziyaret
ABD'den dikkat çeken ziyaret
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

ABD'den terör örgütüne yeni askeri sevkiyat

ABD askeri konvoyu, cumartesi günü sabah saatlerinde terör örgütü PKK'nın sözde çatı örgütü SDG'ye destek için yeni bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi

ABD'den terör örgütüne yeni askeri sevkiyat

ABD askeri konvoyu, cumartesi günü sabah saatlerinde terör örgütü PKK'nın sözde çatı örgütü SDG'ye destek için yeni bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Al Masdar News'te yer alan habere göre, çok sayıda TIR'dan oluşan ABD askeri konvoyu, Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye doğru ilerledi.

ABD'nin bugüne kadar terör örgütüne yaptığı sevkiyatın sayısı, 20 bin TIR'ı geçti.

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Suriye sınırına askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. 

TSK'nın terör örgütü YPG'ye yönelik olası bir operasyon amacıyla Münbiç çevresinde mevzilendiği bildiriliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #terör örgütü #YPG
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.