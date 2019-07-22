ABD'den terör örgütüne yeni askeri sevkiyat

ABD askeri konvoyu, cumartesi günü sabah saatlerinde terör örgütü PKK'nın sözde çatı örgütü SDG'ye destek için yeni bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi

ABD askeri konvoyu, cumartesi günü sabah saatlerinde terör örgütü PKK'nın sözde çatı örgütü SDG'ye destek için yeni bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi



Al Masdar News'te yer alan habere göre, çok sayıda TIR'dan oluşan ABD askeri konvoyu, Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye doğru ilerledi.



ABD'nin bugüne kadar terör örgütüne yaptığı sevkiyatın sayısı, 20 bin TIR'ı geçti.



Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Suriye sınırına askeri yığınak yapmayı sürdürüyor.



TSK'nın terör örgütü YPG'ye yönelik olası bir operasyon amacıyla Münbiç çevresinde mevzilendiği bildiriliyor.



ulusal.com.tr