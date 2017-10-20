Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Türkiye'de alarm verici bir eğilim var" diyerek tutuklamaları eleştirdi. Nauert, Soros'a yakınlığı ile bilinen ve gözaltına alınan Osman Kavala için "Saygın sivil toplum liderleri gözaltına alınıyor" yorumunu yaptı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Osman Kavala'ya Avrupa Birliği'nden sonra Amerika da sahip çıktı. Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert Kavala için "saygın sivil toplum lideri" yorumunu yaptı.



ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in, Türkiye'deki görüşmelerini değerlendiren sözcü, vize krizinin çözümüne yönelik olumlu gelişmeler sağlandığını söyledi.



Sözcü Heather Nauert'a Osman Kavala'nın gözaltına alınması da soruldu. Sözcü, Kavala için "Saygın sivil toplum lideri" dedi.



Sözcü Nauert şunları söyledi:



Saygın sivil toplum liderleri insan hakları savunucuları, gazeteciler, akademisyenler, aktivistler gözaltına alınıyor bu ülkede. Bu da onlara bir örnek. Gözaltılar genellikle yetersiz delillere dayandırılarak ve çok az şeffaflıkla yapılıyor. Biz bunu Türkiye'de alarm verici bir eğilim olarak değerlendiriyoruz. Türk yetkililere, bu eğilime ilişkin ifade özgürlüğü, gözaltılar, demokratik toplumun çöküşü konusunda kaygılarımızı birçok kez ilettik. Bu gözaltılar, ifade özgürlüğüne, insanların özgürce konuşmalarına ve iletişim kurmalarına engel. Bu da topluma zarar verir. Durumu yakından izlemekteyiz.



ulusal.com.tr