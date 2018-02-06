Trump yönetiminin iki kritik ismi haftaya Türkiye'de olacak. ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster hafta sonu İstanbul’a, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise gelecek hafta Ankara’ya geliyor. Dışişleri kaynakları, ABD'li iki ismin Türkiye ziyareti için çalışma yapıldığını bildirdi

ABD'de Donald Trump yönetiminin iki kritik ismi haftaya Türkiye'de olacak.



ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster haftasonu İstanbul'a, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise gelecek hafta Ankara’ya geliyor.



McMaster’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilip, edilmeyeceği henüz net değil.



İki ülkenin Türk Ordusu'nun Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı gündeme alan görüşmeler yapması bekleniyor.



Diplomatik kaynaklar, iki ülke yetkililerinin Tillerson ve McMaster'ın Türkiye ziyaretleri üzerinde çalıştığını bildirdi.



Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.



ulusal.com.tr