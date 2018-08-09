Papaz Brunson'un tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesi ve yaptırım krizi sonrası Amerika ile temas kuruldu. Ankara'dan Washington'a giden heyet, Dışişleri Bakanlığı'nın iki numarası John Sullivan ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "Türk heyetiyle ilave görüşmeler yaptık. Müzakereler devam ediyor." dedi.

İlk temas kuruldu. Türk ve Amerikalı heyetler son dönemlerdeki diplomasi krizine çözüm üretmek için bir araya geldi.



Ankara'dan Washington’a giden dokuz kişilik Türk heyeti, ABD’li yetkililerle görüştü. Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Ünal, Amerikalı heyete de Dışişleri Bakanlığı'nın iki numarası John Sullivan başkanlık etti.



Heyetlerin görüşmesi saat 18.00 sıralarında başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.



Başta papaz Andrew Craig Brunson’ın tutukluluğu olmak üzere, yaptırımlar ve diğer sorunlar ele alındı.



Görüşmeler sürerken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı yazılı açıklamada ""Türk heyetiyle ilave görüşmeler yaptık. Müzakereler devam ediyor." dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin Washington'daki temaslarıyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada da Amerikalı Papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok meselenin ele alındığını duyurdu.



Türk heyeti daha sonra Hazine Bakanlığı’ndan yetkililerle bir araya geldi.



Dikkatler heyetler arası görüşmelerdeyken Beyaz Saray Muhabiri Ben Kennedy'den dikkat çeken bir twit geldi. Kennedy, "Türk heyeti müzakerelerin 2. gününde Pastor Andrew Brunson'u serbest bırakmayı reddetti." dedi.



ulusal.com.tr