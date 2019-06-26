ABD'den Türkiye düşmanı tasarı

Bir yanda S 400 baskısı bir yanda Doğu Akdeniz'deki tehditler... Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede hem Doğu Akdeniz'de hem güney sınırlarımızda teyakkuzda... Bu sıcak gündemin ortasında Washington'da "Türkiye karşıtı girişimler" hız kazandı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin askeri faaliyetlerini hedef alan bir tasarı, ABD Senatosu komisyonunda kabul edildi. Tasarıda Yunanistan ve Rumlara askeri yardım, Türkiye'ye ise yaptırım isteniyor.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında en az S 400 kadar önemli bir kırılma alanı Doğu Akdeniz'deki güç yarışı. Türk donanması aralıksız tatbikatlarla Doğu Akdeniz'de güç gösterisi yaparken Amerikan yönetimi Türkiye'yi durdurma planları yapıyor. Bu kapsamda kritik bir tasarı senato komisyonundan geçti.



ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Bob Menendez'in Senatör Rubio ile birlikte hazırladıkları Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Yasa Tasarısını kabul etti.



Hazırlanan EastMed yasasına göre ABD Kıbrıs Rum Kesimine silah ambargosunu kaldıracak. İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi ile enerji ve savunma işbirliği geliştirilecek. Hatta bunun için yeni mekanizmalar oluşturulacak.



Yasa tasarısında Yunanistan'a 3 milyon dolar doğrudan askeri yardım yapılmasını, 2020-2022 yılların arasında Yunanistan ve Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve danışmanlık verilmesini öngörüyor.



Yasa tasarısında Türkiye'nin S-400 alımı da yer alıyor. Türkiye S-400 Hava Savunma Sistemi'ni almayı planladığı sürece F-35'lerin teslimatlarının yapılmaması öneriliyor.



Yasa tasarısının en dikkat çekici yanlarından biri de ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kurulması. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin faaliyetlerinin başından beri ABD tarafından desteklendiği kaydedilen yasa tasarısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 20 Mayıs'ta üçlü zirveye katıldığının altı çiziliyor.



Yasa tasarısında 21 Mart'ta ABD, İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin ortak bildirgesi hatırlatılıyor. "Doğu Akdeniz'de ve daha geniş Orta Doğu'da dış etkilere karşı birlikte savunma" şeklindeki deklare edilen anlaşmanın gereği olarak ABD-Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması öngörülüyor.



Dış İlişkiler Komitesi'nin kabul ettiği yasa tasarısının yasalaşabilmesi için Senato'nun ardından ABD Başkanı tarafından da onaylanması gerekiyor.



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