Amerika, Türkiye'ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçmesi için 2 haftalık süre verdiğini açıkladı. Ardından Amerika ilk yaptırım kararını Rus şirket için verdi. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ise ABD ile yaşanan S-400 gerilimine dair "Onlar ertele diyor, biz bitti diyoruz" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Rus yapımı S-400 alımından vazgeçmesi için iki haftalık süre verdiğini belirtti.



Kaynaklar bunun Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın son teklifi olduğunu aktardı.



Türkiye'nin Patriot sistemlerinin almasını isteyen ABD, bunun gerçekleşmemesi halinde Türkiye'nin yaptırımlarla karşılaşacağını belirtti.



Ardından Amerika, S-400'lerin tek tedarikçisi olan Rus şirket ile Türk askerlerinin S-400 eğitimi göreceği merkeze yaptırım kararı aldı.



Türkiye'yi F-35 uçaklarını teslim etmemekle tehdit eden ABD Dışişleri Bakanlığı S-400'den vazgeçmezse Türkiye'ye NATO'nun da tepki vereceğini belirtti.



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptı.



Milli Savunma Bakanı, Amerika ile yaşanan S-400 gerilimine dair "ABD 'Ertele' diyor, biz 'Bitti' diyoruz" ifadesini kullanarak, geri adım yok mesajı verdi.



Hulusi Akar, S-400 eğitimi için Rusya'ya personel gönderdiklerini belirterek oradaki eğitim sürecinin de başladığını aktardı.



Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Türkiye'yi S-400 füze anlaşmasından vazgeçirmek için verdiği ültimatomlara son derece olumsuz baktıklarını dile getirdi.



Peskov, Rusya için bu tür ültimatomları kabul edilemez olduğunun altını çizdi.



Kremlin'in anlaşmanın hali hazırda tamamlandığını kaydeden Peskov, anlaşmanın hayata geçirildiğini vurguladı.





ulusal.com.tr