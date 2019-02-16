ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu. Açıklamada bazı bölgelerde riskin daha fazla olduğu söylendi. Bu bölgelerin başında Suriye ve Irak sınırına yakın yerlerin geldiği belirtildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye genelinde seyahat riskini güncelledi. 'Seyahati yeniden gözden geçirin' anlamına gelen 'seviye 3' yaptı.



Bazı bölgelerde riskin daha fazla olduğu ifade edildi. Bu bölgelerin başında Suriye ve Irak sınırına yakın yerlerin geldiği belirtildi.



"Terör grupları Türkiye'ye yönelik olası saldırılar planlamaya devam ediyor" denilen açıklamada teröristlerin daha önce de kamuya açık alanları hedef aldığı hatırlatıldı.



Amerika'nın Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde seyahat eden vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunmada da sıkıntı yaşayabileceğinin altı çizildi.



Amerika geçen yol 16 Ocak'ta da güvenlik güncellemesini 3'üncü seviyeye getirmişti.



ulusal.com.tr

