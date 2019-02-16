banner1002
Tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu hayatını kaybetti
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı
Bakan'ın da içinde bulunduğu uçak zorunlu iniş yaptı
Bakan'ın da içinde bulunduğu uçak zorunlu iniş yaptı
Peri Bacaları için yeni karar
Peri Bacaları için yeni karar

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat uyarısında bulundu. Açıklamada bazı bölgelerde riskin daha fazla olduğu söylendi. Bu bölgelerin başında Suriye ve Irak sınırına yakın yerlerin geldiği belirtildi

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye genelinde seyahat riskini güncelledi. 'Seyahati yeniden gözden geçirin' anlamına gelen 'seviye 3' yaptı.

Bazı bölgelerde riskin daha fazla olduğu ifade edildi. Bu bölgelerin başında Suriye ve Irak sınırına yakın yerlerin geldiği belirtildi.

"Terör grupları Türkiye'ye yönelik olası saldırılar planlamaya devam ediyor" denilen açıklamada  teröristlerin daha önce de kamuya açık alanları hedef aldığı hatırlatıldı.

Amerika'nın Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde seyahat eden vatandaşlarına acil yardım hizmeti sunmada da sıkıntı yaşayabileceğinin altı çizildi. 

Amerika geçen yol 16 Ocak'ta da güvenlik güncellemesini 3'üncü seviyeye getirmişti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abd #türkiye #seyahat uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.