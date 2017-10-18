ABD'yle yaşanan vize krizi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet Ankara’ya geldi. ABD'nin krizin sonra ermesi için öne sürdüğü 4 şartı Türkiye reddetti. Görüşmeler önşartız başladı. ABD'yle krizin sona ermesi için yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan R. Cohen (canıtın ar kohen) başkanlığındaki heyet vize krizi sonrası ilk görüşme için Dışişleri Bakanlığına geldi.



Görüşmede Türk tarafına ise Müsteşar Yardımcısı Muhtar Gün başkanlık etti.



Kritik görüşmenin sonunda Dışişleri kaynakları, "ABD ile vize görüşmesinin olumlu geçtiğini" belirtti.



Konuya Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye dayatmalara boyun eğmez. Bizim çıkarlarımıza karşı gelen şeyleri kabul etmeyiz." dedi ve "Bu tip lüzumsuz konuların iki müttefik ülkenin konusu olmamalı. Bu konuları karşılıklı anlayışla çözebiliriz" diye de ekledi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin görüşmelerde iyi bir noktaya doğru gidildiğini, detayların birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi.



Dışişleri kaynakları şunları belirtti:



ABD heyetiyle bugün Dışişleri Bakanlıkları Müsteşar Yardımcıları başkanlığında İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımızdan temsilcilerin de katılımıyla görüşme yapılmıştır.

Yapılan görüşmeler çerçevesinde vize konusunda bir an önce normale dönülmesi yönünde temasların sürdürülmesine karar verilmiştir. Adli ve güvenlik konularında bir Ortak Çalışma Komitesi kurulması konusu da bu çerçevede yapıcı şekilde ele alınmıştır



ABD heyeti görüşmenin başında 4 adet şart öne sürmüş, Türkiye bu şartları reddetmişti.



Krizin bitmesi için ABD'nin öne sürdüğü dört şart şöyle:



-Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtlar iletilmeli



-Temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığı sorulmalı



-Çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanmamalı



-Çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmeli



ulusal.com.tr