Amerika, Kandil'deki PKK yöneticilerinin başına ödül koydu ama, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye de sahip çıktı. Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamadıklarını" söyledi.

Amerika Suriye'de koruyup kolladığı PKK'nın Suriye kolu YPG ile ilgili olumlu mesajlar verdi, YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini açıkladı.



PKK elebaşları hakkında verilen ödül kararının ardından konuşan Amerika'nın Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey, PKK ve YPG arasında bağlantı olmadığını iddia etii.



"PKK'ya ilişkin pozisyonumuz net. PKK'nın aksine YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Bunu hiçbir zaman yapmadık. Suriye'ye müdahale etmeden önce de yapmamıştık"



Suriye'de PKK/YPG'ye destek veren Amerika'nın, Menbiç konusunda hassas davrandığını da öne sürdü Jeffrey, "Türkiye'nin endişeleri nedeniyle SDG'ye verdiğimiz silahları çok çok dikkatli şekilde elimine ediyoruz" dedi.



Amerika'nın PKK desteğine sunduğu bahane yine IŞİD oldu.



" Türklere, 'Bu insanlara sadece hafif silahlar veriyoruz. Bu da DEAŞ'a karşı son dönemde başarılı olamamalarının sebeplerinden biri.' diyoruz."



Jeffrey, IŞİD'le mücadele için SDG ile iş birliğine devam edileceğinin de altını çizdi. Önceliğin IŞİD ve İran'ın bölgeden çıkması olduğunu savundu.



ulusal.com.tr