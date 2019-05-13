Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ziyareti için yola çıktı. Programını aniden değiştiren ABD Dışişleri Bakanı önce Brüksel'e gitmeye karar verdi. Pompeo Salı günü Rusya'nın Soçi şehrinde Rus lider Putin ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, göreve geldiğinden bu yana ilk Rusya ziyaretini yarın gerçekleştirecek.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Pompeo'nun 12-14 Mayıs'ta Rusya'nın Moskova ve Soçi kentlerini ziyaret edeceği belirtilmişti.



Açıklamada Pompeo'nun 13 Mayıs'ta ABD'nin Moskova Büyükelçiliği personeli ve Amerikalı iş adamları ile görüşeceği, 14 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile Soçi'de bir araya geleceği bilgisi paylaşılmıştı.



Ancak ABD Dışişleri Bakanı programını değiştirerek Moskova ziyaretini iptal edip Brüksel'e geçti.



Pompeo'nun çalışma programını değiştirmesinin nedeni olarak Brüksel'de Avrupalı yetkililerle İran ve diğer meseleleri görüşmek istemesi gösterildi.



ABD Dışişleri Bakanı'nın salı günü Rusya'nın Soçi şehrinde Rus lider Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek.



Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna, Venezuela, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve İran konularının görüşülmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr

