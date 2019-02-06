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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'nin ikiye bölündüğü harita paylaştı

Amerika bir skandala daha imza attı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sosyal medya hesabından paylaştığı haritada Türkiye ikiye bölünmüş şekilde gösterildi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'nin ikiye bölündüğü harita paylaştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, fotoğrafı Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Haritada Türkiye ikiye bölünmünmüş olarak resmedildi.

Pompeo, Venezuela'da Juan Guaido'yu "Geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ülkeleri mavi ile renklendirilmiş dünya haritası paylaştı. ABD Dışişleri Bakanı yazdığı notta bu ülkeri "Takdir" etti.

Pompeo'nun paylaştığı haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde olması ise dikkat çekti.

Türkiye'nin resmi sınırlarını bölünmüş bir şekilde gösteren Dışişleri Bakanlığı haritasına ilişkin ABD'den henüz bir açıklama gelmedi. Harita sosyal medyada büyük tepki çekti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abd #türkiye #Mike Pompeo #harita
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