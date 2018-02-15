Türkiye ve Amerika'nın bütün taşları ortaya koyacağı kritik görüşme bugün Ankara'da yapılacak. Türkiye'nin Amerika ile uzlaşma konusunda tavrı net. Amerika'nın yerine getirmediği sözler ve terör örgütleriyle olan bağları masaya yatırılacak ve bu konuda geri adım atılmayacak. Amerika ise Türkiye'nin bu tavrına karşı olduka mesafeli. Tillerson'un görüşmedeki hedefi Türkiye'nin Menbiç'e girmesini engellemek ve Afrin harekatını durdurmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile akşam saatlerinde görüşmesi planlanıyor

Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'ya geliyor. Günlerdir beklenen bu görüşme iki ülkenin ilişkileri açısından kritik öneme sahip. Tillerson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.



Amerika'nın Türkiye'nin keskin tavrına rağmen terör örgütü PKK/PYD'ye silah yardımına devam etmesi, Menbiç'ten Amerikan askerlerinin savurduğu tehditler ve Amerika'nın piyonlarına karşı kararlılıkla devam eden Zeytin Dalı Harekatı görüşmenin ana hatlarını oluşturuyor.



Türkiye'nin Tillerson'un önüne koyacağı dosyadaki talep belli; Amerika'nın terör örgütlerine desteğini ve ilişkisini kesmesi. Ve ortaya koyulan bir kararlılık mesajı da var: Türkiye Suriye'den geri adım atmayacak. Türkiye,Afrin operasyonu sürecinde Türkiye’yi orta ve uzun vadede denklemin dışında bırakacak hiçbir öneriye onay vermeyecek.



Habertürk Gazetesine göre Tillerson’un Ankara temasları sırasında kendisine 3 bölümden oluşan 76 sayfalık bir rapor sunulacak.



Raporun ilk bölümünde Türkiye-ABD ilişkilerinde son 2 yıldan bu yana yaşanan krizler, ikinci bölümünde Amerika'nın Türkiye'ye verdiği taahhütler ve buna bağlı olarak yerine getirilmeyen sözler, üçüncü bölümünde ise terör örgüttü PKK ve YPG arasındaki organik bağ ortaya konuluyor.



Amerika ise, Türkiye'nin "Zeytin Dalı Harekatı'nı kararlılıkla sürdürme" tavrına karşı oldukça mesafeli.



Tillerson'un görüşmede teröristleri güvenceye almak adına "Güvenli Bölge" teklifini yinelemesi bekleniyor. Amerika, Türkiye’den Zeytin Dalı Harekâtı’nı Afrin’in kuzey ve doğu kırsalı ile sınırlı tutmasını bekliyor. En önemli hedeflerden biri de Türkiye'nin Menbiç'e girmemesini sağlamak.



Amerika'nın Türkiye'ye sunması beklenen bir diğer plan da Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamen durdurulması. Bunun karşılığında Amerika bölgedeki terör örgütlerini silahsızlandırma ve kent güvenliğini direk olarak Amerika'nın sağlaması teklifinde bulunacak. Ancak güven bunalımı nedeniyle Ankara bu önerilere sıcak bakmıyor.



Terör örgütlerini sivilleştirme ve harekatı durdurma fikrine karşı Türkiye'in tavrı net. Türkiye'nin ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bölgedeki teröristler temizlenene kadar Zeytin Dalı harekatı devam edecek.



Tillerson'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin 19.30'da yapılması planlanıyor.



ulusal.com.tr