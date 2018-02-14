ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Rex Tillerson, yarın Türkiye'ye yapacağı önemli ziyaret öncesinde açıklamalar yaptı. Ürdün'de konuşan Tillerson, "Türkiye'ye tehditlerin azaltılması için işbirliğini konuşmalıyız" dedi

Yarın Ankara kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.



Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, harekatı ve Suriye'deki son durumu konuşmak için yarın Türkiye'de olacak.



Bu kritik ziyaret öncesinde Ürdün'de bulunan Tillerson'dan önemli açıklamalar geldi.



Rex Tillerson, ''ABD, Türkiye ile aynı yönde çalışmaya devam etmenin yolunu bulmalı. Türkiye'ye tehditlerin azaltılması için işbirliğini konuşmalıyız'' diye konuştu.



Tillerson ayrıca Amerike ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemine de dikkat çekti.



Dün de Kuveyt de açıklamalar yapan Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının farkında olduklarını söylemişti.



ulusal.com.tr