ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ziyareti öncesinde Türkiye'nin elini zayıflatan açıklamalar güvenlik bürokrasisinde kuşkuyla karşılanıyor. Ulusal Kanal’a bilgi veren Suriye dosyasına bakan kaynaklar, Kalın-McMaster görüşmesine dikkat çekti. Kaynaklar “Uzun vadeli stratejik ilişki teyit edildi" açıklamasına, "Ankara'nın kararlılığını göstermiyor" itirazında bulundu. İşte devletin hassas birimlerinin hükümete ve Beştepe'ye yaptığı kritik uyarılar

Amerika’ya karşı Türkiye’nin tutumunu yansıtmayan açıklamalara, devletin Suriye politikasını oluşturan kritik birimler tepkili.



Ankara-Washington hattındaki gerginlik kritik bir sürece evrildi. İki ülke arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Bu tespiti, Ankara en yetkili ağızlarla dile getirdi.



Ankara’nın sert çıkışı sürerken, İstanbul’daki zirvenin ardından yapılan açıklama ise güvenlik bürokrasisinde kuşkuyla karşılandı. Açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster görüşmesinin ardından yapılmıştı, "Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." denilmişti.



Açıklama, Suriye dosyasına bakan güvenlik bürokrasisinin tepkisini çekti. Ulusal Kanal’a konuşan kaynaklar, açıklamanın Türkiye'nin Amerika'ya karşı kararlılığını yansıtmadığını belirtti.



IŞİD'le mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD'li komutanı Korgeneral Paul E. Funk'un açıklaması da gündemin sıcak başlıkları arasında. Funk'un “agresif karşılık veririz” sözlerinin Türkiye’nin kararlılığını engellemeyeceğini belirten kaynaklar, Menbiç’e operasyonun kesinlikle yapılacağını vurguladı.



Tillerson'un ajandasına ilişkin bilgi veren kaynaklar, ABD'nin Türkiye'nin Menbiç ve Fırat’ın doğusuna geçmemesine dönük baskı yapacağını belirtti. Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/PYD hedeflerine karşı İran ile işbirliğine gidilebileceğini belirten kaynaklara göre, bu kapsamda İran'dan gelen “ABD, ya Fırat’ın doğusundan ayrılacak ya da biz onları kovacağız” açıklaması kritik önemde. Açıklamayı İran’ın dini lideri Ali Hameney’in dış politika başdanışmanı Ali Ekber Velayeti yapmıştı.



HABER: ERAY ÇELEBİ

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