Afrin operasyonunun eli kulağındayken, Amerika da terör örgütü PKK/PYD ile yoğun temas halinde. Son olarak Washington, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir heyeti PKK/PYD'nin işgali altındaki bölgeye gönderdi. Görüşmede teröristler Suriye'de federal sistem kurulması talep etti. Amerikalı yetkililer de "PYD'yi korumak ve İran’ın etkisini kırmak için Suriye’de süresiz olarak kalacağız" dedi

Astana masasına Suriye savaşına siyasi çözüm olgunlaştırılırken, Amerika ülkenin kuzeyinde terör devleti için temaslarını hızlandırdı. Amerika Dışişleri Bakanlığı heyeti, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de işgal ettiği bölgeye gitti, terör örgütünün liderleriyle görüştü.



Görüşmede terör örgütü mensupları, Amerikalı yetkililere Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini iletti. Heyet daha sonra Ayn El Arab'a geçerek, burada bir toplantı daha yaptı.



Türkiye'nin tepkisini çeken görüşmenin yanı sıra Washington'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Yakındoğu politikalarından sorumlu Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde bir konuşma yaptı.



Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı David Satterfield "PYD'yi korumak ve İran’ın etkisini kırmak için Suriye’de süresiz olarak kalacağız." dedi.



Amerika sadece Suriye'de askeri varlığını sürdürmüyor. Aynı zamanda PYD'yi özel olarak eğitiyor. Son olarak "sınır muhafızı" eğitimi iddiaları da bölgedeki güvenlik riskini yükseltti.



Türk Silahlı Kuvvetleri ise Afrin operasyonu için bölgedeki hazırlıklarını tamamladı. Türk ordusu İdlib’de 4’üncü gözlem noktasını oluşturdu. Böylece Afrin tamamen kuşatılmış oldu.



Gözler ise Milli Güvenlik Kurulu'nda. 17 Ocak’taki MGK'da siyasi erk karar verirse operasyonun düğmesine basılacak.



ulusal.com.tr