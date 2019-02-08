ABD Donanması'na ait resmi Twitter hesabının profilinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen ABD savaş gemisinin fotoğrafının kullanılması dikkat çekti. 19 Ocak 2019’da Karadeniz’e giren USS Donald Cook adlı gemiyi gösteren fotoğraflar aynı gün donanmanın sayfasında yayınlanmıştı.

ABD Donanması'na ait resmi Twitter hesabının profilinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen ABD savaş gemisinin fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.



Twitter hesabının ana profil görüntüsü...



19 Ocak 2019’da Karadeniz’e giren USS Donald Cook adlı gemiyi gösteren fotoğraflar aynı gün donanmanın sayfasında yayınlanmıştı.





Fotoğraflarla birlikte şu not paylaşılmıştı:

"ABD'nin Avrupa Donanma Komutanlığı: USS Donald Cook 19 Ocak 2019'da, bölgesel müttefikler ve Donanma Ortaklıkları'nın desteğinde Türk boğazlarından geçerek Karadeniz'e girdi."



'MESAJ VERİYORLAR'

ABD Donanması'nın 15 Temmuz Köprüsü'nden geçiş karelerini resmi sayfasının ana profiline taşıması, sosyal medyada bir mesaj olarak değerlendirildi.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan paylaştığı mesajda, fotoğrafı "Açık bir düşmanlık göstergesi" olarak niteledi.





ABD Donanmasının resmi profil sayfası.



Bildiğiniz 15 Temmuz mesajı.



Türkiye'ye mesaj, Rusya'ya mesaj, Karadeniz'e mesaj, Avrasya'ya mesaj.



Bu profil fotoğrafının rastgele seçildiğini düşünemeyeceğimize göre açık bir düşmanlık gösterisi. pic.twitter.com/ZFK0jTNJaQ — Utku Reyhan (@UtkuReyhan_) 8 Şubat 2019

Görseldeki kapak fotoğrafı, ABD Donanmasının resmi twitter hesabına ait.



Fotoğrafı, Boğaz manzarasını beğendiklerinden koymadıkları aşikar.



ABD ülkemizi ve bölgemizi açıkça tehdit ediyor.



Fakat bu fotoğraf onlara sadece 15 Temmuz'da yaşadıkları kuyruk acısını hatırlatır. pic.twitter.com/WqAL7RIhZp — Yıldırım Gençer (@YldrmGencerTGB) 8 Şubat 2019

Fotoğrafa Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Yıldırım Gençer'den de tepki geldi.