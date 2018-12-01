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ABD eski başkanı George Bush öldü

ABD'nin eski başkanlarından "Baba Bush" olarak bilinen George Bush'un 94 yaşında hayatını kaybetti.

ABD eski başkanı George Bush öldü

41. ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'un 94 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.

1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.

Ayrıca Bush I. Körfez Savaşı'nı başlatan Irak'a saldıran ABD Başkanıydı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #george herbert walker bush
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