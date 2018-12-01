ABD'nin eski başkanlarından "Baba Bush" olarak bilinen George Bush'un 94 yaşında hayatını kaybetti.

41. ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'un 94 yaşında hayatını kaybetti.



Bir süredir tedavi gören Bush'un, Teksas eyaletinin Houston kentinde öldüğü kaydedildi.



1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.



Ayrıca Bush I. Körfez Savaşı'nı başlatan Irak'a saldıran ABD Başkanıydı.





ulusal.com.tr