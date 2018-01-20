"Konuşma Suriye'deki durum dahil olmak üzere ortak çıkarlar üzerine yoğunlaştı"

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un Rus mevkidaşı Valery Gerasimov'la bir telefon görüşmesi yaparak "Suriye'deki durum" dahil olmak üzere "ortak çıkarları" konuştuğu bildirildi.



ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dunford ve Gerasimov'un telefon görüşmesine ilişkin "Konuşma, Suriye'deki durum dahil olmak üzere ortak çıkarlar üzerine yoğunlaştı." ifadesini kullanıldı.



Dunford ve Gerasimov'un son görüşmesinin 10 Ocak 2017'de gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada iki ülkenin "yanlış hesaplamaların önüne geçmek için" yakın ilişki içinde olmanın önemi konusunda fikir birliğine vardığına dikkat çekildi.



Tarafların görüşmelerin içeriğinin "gizli kalması" noktasında karar aldığı da vurgulandı.



Lavrov ve Tillerson Suriye'yi görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson, Suriye’nin kuzeyinde istikrarı ilgilendiren konular ve Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi’ni değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov'un Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde kuzeyindeki istikrar dahil olmak üzere Suriye'deki genel durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Ay sonunda Soçi'de düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin istişarelere devam eden iki bakanın, diğer bazı uluslararası konuları da ele aldıkları kaydedildi.

Türkiye, saat 17.00 itibarıyla Afrin'de "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.

