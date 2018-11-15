Amerikan NBC News'ın haberine göre Beyaz Saray yönetiminin Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırıyor. NBC, konuyu Kaşıkçı cinayetine bağlarken Beyaz Saray Sözcüsü, Türkiye'den gelen talepler doğrultusunda Gülen dosyasının incelendiğini belirtti.

Amerikan NBC News'ın haberi Türk basınında farklı yorumların yapılmasına neden oldu. NBC'nin haberine göre Beyaz Saray yönetimi, "Fethullah Gülen'i ABD'den çıkarmanın" yasal yollarının araştırılmasını istedi.



NBC'nin haberine göre Trump yönetimi, ABD Adalet Bakanlığı ve FBI'dan "Fethullah Gülen'i ABD'den çıkarmanın" yasal yollarının araştırılması talimatı verdi. Bunun üzerine ABD'li yetkililer Gülen'in eylemlerinin Türk hükümetine karşı olup olmadığı ve suç sınırına girip girmediğini incemeye başladı.



Haberde yapılan yorumda Gülen ile ilgili gelişmenin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak yaşandığı iddia edildi. Trump'ın Gülen'i ülkeden çıkarmanın karşılığında Erdoğan'dan Suudi yönetimi üzerindeki baskıyı sonlandırmasını isteyeceği ileri sürüldü.



Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e, Beyaz Saraydaki rutin basın toplantısında NBC'nin haberi soruldu.



Beyaz Saray Sözcüsü, Amerikan NBC News kanalının "ABD yönetiminin, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından sonra Türkiye'yi yatıştırmak için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı" şeklindeki iddiasını yalanladı.



Sözcü, Gülen'in iadesiyle ilgili Türkiye'den çok sayıda talep aldıklarını ve bu konuya Adalet Bakanlığı'nın baktığını söyledi. Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili ise herhangibir ipucu şu an için bulunmuyor.



ulusal.com.tr

