ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen başkanlığındaki heyet Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görüşmelerde bulunacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Savunma Bakanlığından yetkililerin de içinde bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görüşmelerde bulunacak.



Heyet sabah ilk olarak Dışişleri Bakanlığına gidecek ve burada Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde adli iş birliği gibi konular ele alınacak.



ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığına giderek burada toplantı yapacak.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Savunma Bakanlığı yetkililerinin "Afrin’deki durum dahil birçok ortak güvenlik konularını görüşmek üzere" ABD heyetiyle birlikte Ankara’da olduklarını açıklamıştı.



Afrin’deki PYD/PKK unsurlarının DEAŞ karşıtı koalisyonun ortakları olmadığına dikkat çeken Galloway, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz.NATO Müttefikimiz ve DEAŞ ile diğer terör örgütleri ile mücadele ortağımız Türkiye ile birlikte çalışmaya bağlıyız. ABD tarafından da yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK’nın Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmesi konusunda Türkiye ile zaten yakın çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.