İsrail'de verilen sert mesajlardan sonra Türkiye'ye gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki heyet Ankara'da soğuk karşılandı. Önceden planlanan ortak açıklama iptal edildi. Alt düzeyde karşılanan heyet Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşme yapamadı. Erdoğan "Çok yakında harekete geçeceğiz" dedi.

Türkiye'nin PKK/PYD operasyonlarını engellemek hedefiyle geldiler ancak Ankara'da soğuk karşılandılar.



Amerika'nın Suriye'den çekilme kararının ardından Ankara ile Washington arasındaki kritik görüşme tamamlandı.



ABD Başkanı Donald Trump'un Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ilk durağı Cumhurbaşkanlığı sarayı oldu.

Bolton'a ABD Genelkurmay Başkanı Josef Dunford ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffry eşlik etti. Beştepe'deki zirveye Türkiye alt düzeyde katılım sağladı.



Yaklaşık 2 saat 10 dakika süren görüşmede Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil etti. Kalın başkanlığındaki Türk heyetinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu yer aldı. Ayrıca MİT Başkan Yardımcısı Cemalettin Çelik de görüşmede hazır bulundu.



Bolton ile Kalın'ın görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu. Daha sonra ise iptal edildi. Amerikalı heyetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme teklifi vardı. Ancak heyet Erdoğan ile görüşemeden Türkiye'den ayrıldı.



Ziyaretin ayrıntısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi. Kalın, PYD'lilere verilen silahların toplanması, Menbiç'teki son durumun ve Amerika'nın Suriye'den çekilmesi sürecinin ele alındığını belirti.



Kalın Türkiye'yi Kürtlere yönelik katliam uygulamak ile suçlayan Bolton'a görüşmede gerekli tepkinin iletildiğini söyledi.



Washington'dan yükselen "Katliamcı Türkiye" iddialarına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ilk tepkisini verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan sert mesajlar verdi.



Erdoğan Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye ilişkin gündeme gelen operasyon hakkında bir kez daha konuştu. Kararlılığın sürdüğünü vurguladı.



Kritik görüşmelerin ardından Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğraf ise dikkat çekti.



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