Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı'na geldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık yaptığı ve ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin de dahil olduğu heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na girdi.
ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler yapacak. ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığına giderek burada da toplantı yapacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle bir araya gelecek.
Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı'na geldi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.