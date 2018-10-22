Amerika, uzun süredir gözlerin çevrili olduğu Menbiç'e CIA ve Dışişleri yetkililerini yolladı. Bölgede PKK'lılarla görüşen heyet terör örgütüne, "Türkiye ile ortak devriyeler sırasında sorun çıkarmayın" talimatı verdi.

Amerika Menbiç'te PKK'ya destek olmaya devam ederken, 9 kişilik bir heyeti de bölgeye yolladı.



Ankara ve Washington arasında gerginliğe neden olan ve Amerika'nın oyalama taktiği izlediği Menbiç'te, PKK ile temaslar arttırıldı.



Yenişafak'ın haberine göre aralarında CIA Ortadoğu masasından 4 yetkilinin de olduğu 9 kişilik Amerikan heyeti Menbiç'te PKK'nın askeri ve siyasi temsilcileri ile görüştü.



Heyet bölgeye Erbil üzerinden yoğun koruma eşliğinde geldi. 19 Ekim'de başlayan ziyaretle ilgili mahalli kaynaklar CIA yetkililerinin PKK'ya “Türkiye ile başlayacak ortak devriye ve sonrasındaki geri çekilme sürecinde herhangi bir sorun çıkarılmaması” uyarısında bulunduğunu bildirdi.



PKK ile görüşmeler ABD askeri karargahında, iki saati aşkın süre boyunca gerçekleşti.



Görüşmelerin ardından Amerikalı heyet PKK'lılarla bilrlikte sıfır noktasında incelemelerde bulundu.



Aşiretlerle de görüşen heyete yerel halkın "PKK bölgeden gitsin" dediği de kaydedildi.



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