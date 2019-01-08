banner1002
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama kararları
Cumhurbaşkanlığı'ndan atama kararları
Eylemler sonrası flaş karar
Eylemler sonrası flaş karar
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Serdar Aziz'den son dakika açıklaması
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü
Erdoğan ile Maduro telefonda görüştü

ABD heyetini protesto eden TGB'liler gözaltına alındı

Beştepe'ye yürümek isteyen Türkiye Gençlik Birliği üyelerini polis müdahale etti. 7 TGB'li gözaltına alındı

ABD heyetini protesto eden TGB'liler gözaltına alındı
Bolton'u protesto etmek üzere Beştepe önüne yürüyüşe geçen Türkiye Gençlik Birliği üyelerine polis müdahale etti. 

Polis, protestoyu takip eden Ulusal Kanal ekibini de gözaltına almaya çalıştı.



Detaylar geliyor...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.