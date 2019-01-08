Beştepe'ye yürümek isteyen Türkiye Gençlik Birliği üyelerini polis müdahale etti. 7 TGB'li gözaltına alındı

Bolton'u protesto etmek üzere Beştepe önüne yürüyüşe geçen Türkiye Gençlik Birliği üyelerine polis müdahale etti.Polis, protestoyu takip eden Ulusal Kanal ekibini de gözaltına almaya çalıştı.Detaylar geliyor...