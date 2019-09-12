ABD ile dördüncü hava devriyesi

Şanlıurfa'daki ortak harekat merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Amerika ve Türkiye dördüncü ortak hava devriyesi için harekete geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 2 olmak üzere toplam 4 helikopter, Akçakale'den havalandı.

Güvenli bölge çalışmaları kapsamında devriye atan helikopterler, Fırat'ın doğusuna doğru hareket etti.

TSK ve ABD unsurları daha önce 3 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

Güvenli bölge için Amerika ile ortak devriye atılıyor ancak Amerika'nın desteklediği PKK/PYD, sınır ötesinden kendini göstermeye devam ediyor.

Sınır hattına, teröristler tarafından asılan ve terör örgütünü simgeleyen flamalar kameralara yansıdı.

Görüntülere PKK/PYD'nin Amerika'nın gönderdiği iş makineleriyle tünel kazmayı ve mevzi oluşturmayı sürdürdüğü de gözlemlendi.

Öte yandan İdlib'te de hareketlilik sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'teki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve iş makinelerinden oluşan askeri konvoy yolladı.



ulusal.com.tr