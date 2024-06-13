ABD ile F-16 sözleşmeleri imzalandı! Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bildirdi

Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'larla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, yapılacak F-16 tedariki ile ilgili soruları yanıtladı.

ABD'den F-16 tedarikiyle ilgili son durumu anlatan MSB kaynakları, "Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar karşılıklı heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ SÖZDE YEREL SEÇİMLER

MSB kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediğini duyurduğu sözde yerel seçimlere ilişkin soruyu da yanıtladı.

Daha önce Cumhurbaşkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yaptığını hatırlatan MSB kaynakları, "Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık. Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz." dedi.