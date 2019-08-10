ABD ile oluşturulması planlanan güvenli bölgenin taşıyacağı riskler çok tartışılıyor. Washington'un Suriye ajandası, PKK/PYD'yi meşrulaştırma hedefi taşıyor. Türkiye'nin askeri seçeneği masada tutması gerektiği ve askeri hazırlığından taviz vermemesi uyarıları yapılıyor. Suriye'de Irak'taki gibi bir Kürt devleti oluşmaması, ancak Şam'la işbirliği ile mümkün. Türkiye sınırının terörden kesin bir şekilde arındırılması da bu adıma bağlı...

PKK/PYD'ye karşı Amerika ile oluşturulması hedeflenen güvenli bölge planı gündemde.



Ankara, Fırat'ın doğusunun PKK/PYD'den temizlenmesi noktasında diplomatik kanalları sonuna kadar açık tuttu. Diğer yandan askeri yığınağını aralıksız sürdürdü. Son olarak Amerika ile Türkiye Güvenli Bölge için birlikte hareket etme noktasında anlaşma sağladı. Ancak bölgenin derinliği ve uzunluğu gibi konular netleşmedi.





Amerika 1991'de "Kürtleri Saddam'dan korumak" iddiasıyla ülkenin kuzeyinde konuşlanıp orada Irak'ı parçalayan bir yapı inşa etti. Uzmanlar, Amerika'nın benzer bir tabloyu Suriye'nin kuzeyinde hedeflediğine dikkat çekti. Güvenli Bölge'nin bu plana fayda sağlamaması için uyarı yaptı.



Uzmanlara göre, güvenli bölgenin dışında kalacak PKK/PYD unsurları mutlaka silahsızlandırılmalı. Aksi taktirde Türkiye'ye tehdit devam edecek.



PKK/PYD'ye karşı Şam ile işbirliğinin de büyük önem taşıdığını belirten uzmanlar, askeri seçeneğin daima masada olması geretiğini vurguladı.





ulusal.com.tr