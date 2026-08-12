ABD ile İran arasında kritik uzlaşı! Ateşkes uzatılıyor mu?

Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen diplomatik temaslar neticesinde sağlanan mutabakat, bölgesel gerilimi düşürmeyi ve taraflar arasında daha kalıcı bir siyasi anlaşmaya zemin hazırlamayı hedefliyor.

Ateşkesin ne kadar süreyle uzatılacağı ve yeni döneme ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.