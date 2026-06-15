ABD İle İran arasındaki savaş resmen bitti mi? Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarihi duyurdu

Tarihi barış müjdesini, arabuluculuk sürecinde aktif rol oynayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabı üzerinden dünyaya duyurdu. Anlaşma kapsamında taraflar, Lübnan dahil tüm askeri cephelerde operasyonları kalıcı olarak durdurma kararı aldı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF: "TÜRKİYE VE KATAR'IN KATKILARI BÜYÜK"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada, aylardır süren kanlı çatışmaları bitiren uzlaşmanın detaylarını paylaştı. Şerif, barışın tesisi için diplomatik çaba gösteren ülkelere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun müzakerelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyarız. Taraflar, Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak durdurulduğunu ilan ettiler. Bu arabuluculuk çabalarındaki kardeşlerimize, bilge liderliğindeki Katar ülkesine destekleri için içtenlikle teşekkür ve şükranlarımızı sunarız. Özellikle Suudi Arabistan Krallığı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bilge liderliğine bu alandaki büyük katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

RESMİ İMZA TÖRENİ 19 HAZİRAN CUMA GÜNÜ İSVİÇRE'DE

Barış anlaşmasının ilan edilmesinin ardından, bu hafta içinde arabulucu ülkelerin koordinasyonunda teknik ayrıntıların masaya yatırılacağı bir dizi ön toplantı gerçekleştirilecek. Uygulama öncesindeki bu ilk görüşmeler, teknik müzakerelerin pürüzsüz ilerlemesini sağlayacak. Başbakan Şerif, tüm dünyanın gözünü çevirdiği resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

BAŞKAN TRUMP'TAN İLK MESAJ: "BARIŞ GEMİLERİ MOTORLARI ÇALIŞTIRIN, PETROL AKSIN!"

Tarihi uzlaşmanın netleşmesiyle birlikte ABD Başkanı Donald Trump’tan da küresel piyasaları ve enerji koridorlarını rahatlatacak ilk resmi açıklama geldi. Zafer ve barış tonlu bir mesaj yayımlayan Trump, şu ifadeleri kaydetti:

"İran İslam Cumhuriyeti ile anlaşma kesinleşti. Herkesi tebrik ederim! İşbu vesileyle Hürmüz Boğazı'nın hiçbir ücret ödenmeden yeniden açılmasına tamamen izin veriyor ve aynı anda Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Barış gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın!"